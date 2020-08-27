Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.08.2020,  
12:32
Текст:  Михаил Русин

Управляемые реактивные снаряды показали на видео

В интернете появился ролик, посвященный новейшим высокоточным управляемым боеприпасам для РСЗО "Торнадо-С".
Фото: Алексей Моисевв
Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Речь идет о реактивных 300-мм снарядах, представленных на форуме "Армия-2020".

Как пояснил Mil.Press гендиректор научно-производственного объединения "СПЛАВ" имени Ганичева Александр Смирнов, новый снаряд стал первым в линейке управляемых.

"До этого в реактивных системах залпового огня элементы управления отсутствовали. При этом увеличена дальность действия с 90 до 120 км. И существенно повышена точность наведения снаряда на цель. Кроме того система позволяет в режиме одиночного огня разводить управляемые снаряды по различным удаленным друг от друга точкам", - выделил он преимущества новых боеприпасов.

В снарядах используется система управления на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: ВМС США/РИА Новости
Пожар на корабле ВМС США оказался самым дорогим поджогом в истории 11:39
Видео: российский прапорщик установил мировой рекорд на грузовике 26.08.2020
Обновленный вариант АК-12 показали на видео 25.08.2020
боеприпасы
"Армату" предложили вооружить 152-мм пушкой и новыми снарядами 26.08.2020
"Деривация-ПВО" сможет выбирать точку формирования облака осколков 25.08.2020
РСЗО
Снаряды РСЗО "Торнадо" начинили космическими технологиями 24.08.2020
Индонезия хочет получить плавающую реактивную установку на базе "Града" 20.08.2020