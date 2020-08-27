В Барселоне уроки перенесут в парки и музеи

Мэр Барселоны Ада Колау предложила расширить места проведения уроков за счет музеев, парков и других общественных мест. Как пишет El Mundo, город готов предоставить школам в новом учебном году 74 муниципальных объекта и 159 открытых пространств.

В связи с планами сократить количество учеников в одном классе это позволит обеспечить всех школьников помещениями и площадками для проведения занятий. В список, составленный экспертами в области образования, попали музеи, общественные центры, библиотеки, парки, сады и городские площади. Воспользоваться ими сможет любая из 550 существующих в Барселоне школ.

Как заверила Ада Колау, городской совет Барселоны "приложит максимум усилий, чтобы гарантировать открытие школ и обеспечить право учеников на очное обучение".

Известно, что в список попали такие знаковые места как Музей современного искусства Барселоны и парк Гуэль.