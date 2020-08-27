До первого сентября осталось меньше недели. В наступающем учебном году родителей школьников в КР ждет много нового. Все-таки первая четверть в учебных заведениях страны пройдет в дистанционном формате из-за распространения коронавируса. Но кое-что останется неизменным - как платили мамы и папы детей в школьные "копилки", так, судя по всему, и будут платить, несмотря ни на какие угрозы эпидемиологического характера.

"Это что за безобразие..."

Новость, которая вызвала огромное количество споров и общественных дискуссий, - директору одной из столичных школ за пару недель до начала нового учебного года объявили выговор за незаконный сбор средств. Как пообещали в мэрии Бишкека, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о соответствии руководителя занимаемой должности.

- Выговор объявлен за неисполнение приказа управления образования столичного муниципалитета "О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях города Бишкека", -пояснили в мэрии.

Ранее свое возмущение по поводу сбора денег в школе в местных средствах массовой информации выразили родители некоторых учеников: "Учебный год еще не начался, а администрация уже начала собирать деньги в фонд учебного заведения. Это что за безобразие? Откуда сейчас у простых людей, переживших тяжелые времена, лишние средства? Постыдились бы!"

Одним можно, другим нельзя?

Общественную дискуссию случившееся спровоцировало по той причине, что до объявления этого выговора в республиканских СМИ уже публиковались статьи о поборах в школах. Но реакция на такие сообщения была не столь суровой. К примеру, родители учеников пожаловались на то, что их заставляют покупать технику, необходимую для проведения уроков в дистанционном режиме. Мол, учителя нуждаются в помощи.

Как отреагировали в мэрии? Предоставили журналистам объяснительную директора школы. "Было общее собрание председателей родительских комитетов классов - состоялся разговор... Это не приказ, не обязательная акция, это просьба помочь учителям организовать качественный процесс работы в дистанционном формате. Кто не хочет - никого не заставляют и не принуждают", - оправдывалась директор.

И все.

Запретить

Судя по всему, даже дистанционный режим обучения не станет препятствием для продолжения сборов денежных средств в школах страны при том, что в республике действует несколько официальных приказов и распоряжений, строго запрещающих поборы с родителей в средних учебных заведениях.

К примеру, на сайте управления образования столичной мэрии можно найти распоряжение мэрии Бишкека об ответственности администраций школ за незаконные денежные сборы.

"Запретить осуществление любых форм добровольных сборов денег и сбор "вступительных взносов" при принятии детей в муниципальные образовательные организации, в том числе через общественные, благотворительные фонды и попечительские советы; запретить денежные и иные сборы в порядке компенсации за неотработанную летнюю трудовую практику в школах; запретить денежные и иные сборы на подарки образовательным организациям (директорам школ, классным руководителям и учителям)", - говорится, в том числе, в документе.

А в приказе министерства образования сказано: "запретить руководителям и администрации общеобразовательных организаций осуществлять незаконный сбор денежных средств, в том числе для общественных фондов; запретить педагогам требовать с родителей учащихся незаконные денежные средства для общественных фондов".

Фонд всему голова

В приказе министерства образования говорится о запрете привлечения учителями и директорами денежных средств через общественные фонды (или объединения), но вместо них это делают различные родительские комитеты, а чиновники и руководители учебных заведений на происходящее, как говорится, закрывают глаза.

Более того, в управлении образования столичной мэрии как-то даже заявили, что привлекать внебюджетные средства из подобных фондов школам не запрещается. Мол, без этих денег им не обойтись.

Никто из учителей и директоров, конечно, в этих структурах, в которых крутятся десятки миллионов сомов, не участвует, юридически к школам они не относятся. Это как бы инициатива родителей, желающих, чтобы в учебных заведениях было тепло, светло и чисто и чтобы педагоги получали чуточку побольше.

Система простая - участники фонда (объединения) сдают взносы, а потом на эти деньги, к примеру, делают ремонт в здании школы. Можно ли отказаться от членства в фонде?

"Алло, здравствуйте, нужно сдать деньги за полгода как можно быстрее" - "А нельзя ли чуть подождать, а то у меня именно сейчас нет возможности это сделать?" - "Не сдадите деньги - ваши дети не получат учебники на новый учебный год." - "Как так?" - "Вот так. Книги покупает фонд".

Реальный, кстати, диалог. Отказаться от участия в фонде и не платить, конечно, можно. Но решаются на это, по понятным причинам, единицы.

Функционируют независимо

Избежать участия в общественных объединениях и фондах для родителей школьников практически нереально. А если это делать, то нужно знать, с чем придется иметь дело. Об этом рассказал юрист Владимир Плужник:

- В некоторых учебных заведениях родителям предлагают стать членами того или иного общественного объединения (ОО). Если они добровольно написали заявление о вступлении и принятии в ряды участников объединения, то обязаны на законных основаниях уплатить вступительный взнос и делать членские взносы, а также принимать участие в работе объединения.

Никаких общественных объединений при школах не существует - это миф. Любое ОО - это отдельное от школы юридическое лицо, которое функционирует независимо. При этом школа имеет право обращаться в объединение за помощью, зачастую материальной. Учебное заведение не имеет права указывать, как распределять деньги на исполнение уставных целей объединения. На практике это выглядит так: школа просит ОО помочь, например, провести ремонт или закупить оборудование, а руководство решает, выделить деньги или нет. Как правило, добросовестные организации всегда предоставляют отчеты в открытом доступе, но бывает, что их вывешивают в труднодоступном незаметном месте и не всякий член объединения, то есть родитель, имеет возможность ознакомиться с тем, как расходуются деньги. На это у него есть право.

В других школах родителям учеников предлагается сдать деньги в общественный фонд. Помните, никаких пришкольных общественных фондов нет. Это также отдельное юридическое лицо, но уже без обязательного членства в нем. Деньги, уплаченные в фонд, распределяются по усмотрению председателя. Что важно, средства расходуются без согласования с теми, кто их вносит.