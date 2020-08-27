Спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах

Россиянка, проживающая в Германии, провела два дня и две ночи в расщелине на леднике Гренц в Альпах. Из ледяного плена ее вызволили сотрудники горно-спасательной службы Air Zermatt.

Выяснилось, что в воскресенье женщина в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения. Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 метров, пишет ТАСС.

Спустя два дня призывы о помощи услышали альпинисты, оказавшиеся рядом. По данным спасателей, в момент вызволения туристка была "невредима", однако имела "легкую степень переохлаждения". На вертолете россиянку доставили в больницу.

Подчеркивается, что за последние 20 лет это первый в Air Zermatt случай чудесного спасения в горах.