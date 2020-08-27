В украинских аэропортах держат в изоляции едущих в Умань хасидов

Граждан Израиля, которые приехали на Украину, чтобы посетить на иудейский Новый год - Рош ха-Шана - город Умань в Черкасской области, оказались заблокированы в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Фонд Рабби Нахмана, только в киевском аэропорту находятся с 3 часов ночи порядка 70 человек, они с детьми, без пищи и воды, люди падают в обморок.

Также по информации Фонда, приехавших допрашивают по нескольку часов, причем во время допроса не позволяют совершать телефонные звонки, делать видео- и аудиозаписи.

Граждане Израиля, заявил Фонд, возмущены таким приемом с украинской стороны, при том, что между Украиной и Израилем действует соглашение о безвизовом въезде. Задержанные планирую подать жалобы в Европейский суд по правам человека.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда хасидов-паломников в город в этом году, обосновав свое требование соображениями карантинной безопасности. Минздрав Израиля также попросил в этом году воздержаться от поездки в Умань. Затем Украина заявила, что закрывает въезд в страну для иностранцев на месяц, начиная с 29 августа. А 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Госкомиссия Украины по чрезвычайным ситуациям рассмотрит запрет на проведение в 2020 году массовых мероприятий в Умани во время иудейского Нового года.

Тем не менее паломники все равно решили приехать, и, по всей видимости, они рассчитывали сделать это до закрытия границ.

Рош - ха-Шана в этом году отмечается 18-20 сентября. Многие хасиды традиционно приезжают для празднования в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма раввина Нахмана. В обычные годы в Умань приезжают порядка 30 тысяч паломников.