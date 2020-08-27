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Вышел русский трейлер полнометражного мультфильма "Таинственный остров"

Новости
    27.08.2020, 14:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По поводу запланированного на 1 сентября официального российского цифрового релиза на YouTube-канале UMS Film размещен локализованный трейлер сюрреалистического полнометражного мультфильма Away ("Прочь"). Для большей эффектности названного студией "Таинственный остров".

Фото: youtube.com/ Kinologistika
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Сам сюжет ленты, прокатившейся по множеству фестивалей, на первый взгляд достаточно неказист: мальчик, единственный выживший после авиакатастрофы, оказывается на престранном острове, находит там маленького слабого птенчика, и они пускаются в исследование локации.

На пути они встречают разное удивительное - под молчаливыми взглядами погибших из того злополучного самолета, ставших меланхоличными духами с фонарными глазами.

Фильм - первая полнометражка 26-летнего латвийского аниматора Гинтиса Зильбалодиса, работа, по всем признакам, глубоко личная.

На проекте художник выступил режиссером, сценаристом, оператором, сам написал музыку и так далее.

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