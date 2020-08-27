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Вышел трейлер криминальной саги с Милошем Биковичем "Южный ветер"

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    27.08.2020, 14:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса START опубликован брутальный русский трейлер сербского сериала "Южный ветер. Возвращение" (Juzni vetar), где все довольно просто, прямо и злобно.

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
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Суть. Профессиональный автоугонщик Петар Мараш (Бикович, он же - сопродюсер проекта) "увел не ту тачку не у того человека". А ведь "улицы Белграда не прощают ошибок". И теперь Мараш и все, кто ему дорог, на прицеле и у полиции, и у ОПГ. Словом, вечнозеленая классика.

"Южный ветер. Возвращение" - шоу на четырнадцать эпизодов, продолжение полнометражного фильма об автоугонщике Мараше "Южный ветер" 2018-го.

Первые четыре серии - это расширенная версия фильма с новыми сценами. Остальные десять - новые, так сказать, приключения Петара. Как видим - крайне насыщенные событийно.

На экранах - с 16 сентября.

К слову, на 2021-й анонсирован сиквел оригинальной картины - "Южный ветер 2".

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