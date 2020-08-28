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70-летний Ричард Гир сыграет в ромкоме с женой "Дэдпула"

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    28.08.2020, 11:31
Текст:   Олег Усков

Ричард Гир определился со своим следующим проектом. Как передает Deadline, семидесятилетний актер влился в картину с неплохим кастом и уважаемым рулевым.

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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На борту, помимо него, Дайан Китон, Блейк Лайвли (жена Райана Рейнольдса), Лин-Манэуль Миранда и лауреат "Оскара" Эдвард Цвик в кресле продюсера и сценариста.

Напомним: своего "Оскара" Цвик взял за продюсирование чудесного "Влюбленного Шекспира". А как режиссер по собственному сценарию поставил "Последнего самурая" с Крузом.

По сведениям издания, нас ждет ромком под названием The Making Of, где супруги-режиссеры (Гир и Китон) нанимают двух "чрезмерно эмоциональных актеров" (Лайвли и Миранда), чтобы те разыграли на экране "истории их великой любви".

Одна беда - к моменту начала работ над картиной легендарный брак распадается.

Съемки стартуют весной следующего года.

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