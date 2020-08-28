"Аталанта" достигла договоренности о покупке Миранчука

Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Gianlucadimarzio.com, сумма трансфера составит 14 миллионов евро.

Итальянскому клубу осталось договориться с игроком об условиях личного договора. Боссы "Аталанты" рассчитывают на то, что футболист сборной России станет одним из лидеров команды.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" рассчитан еще на сезон. В нынешнем чемпионате РПЛ на счету футболиста два забитых мяча.