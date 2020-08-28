ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Apple об устранении нарушений в App Store. Ведомство хочет, чтобы яблочная компания удалила правило, "дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине". Об этом говорится на официальном сайте ФАС.

"В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

"Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения", - заключает ведомство.