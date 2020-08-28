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28.08.2020 16:57
Рубрика: Экономика

ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store

Текст: Иван Черноусов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Apple об устранении нарушений в App Store. Ведомство хочет, чтобы яблочная компания удалила правило, "дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине". Об этом говорится на официальном сайте ФАС.

Фото: Istock
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"В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием", - сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

"Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения", - заключает ведомство.

Экономика Отрасли Связь Правительство ФАС Компании Информационные технологии Apple

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