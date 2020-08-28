Forbes заинтересовала загадочная российско-китайская подлодка

Военно-морские силы России и Китая, в отличие от США, до сих пор имеют на вооружении неатомные ударные подлодки. Они дешевле и обладают рядом преимуществ по сравнению с атомными, особенно в прибрежной зоне. Теперь две страны объединяют свои технологии для разработки неатомных субмарин нового поколения, но что это будет за корабль, остается загадкой.

Об этом написал обозреватель Forbes Саттон, пытаясь представить назначение проекта, который он называет "загадочным".

Россия создала многие из самых мощных и крупнейших подводных лодок в мире, ее технологии в этом плане значительно опережают китайские. В период холодной войны Китай развивал отрасль строительства подлодок с помощью СССР, который предоставил чертежи дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ) с баллистическими ракетами проекта 629 (по кодификации НАТО - Golf-class) и ДЭПЛ проекта 633 (по кодификации НАТО - Romeo-class). Недавно Россия поставила Китаю ударную субмарину проекта 877 "Палтус" (по кодификации НАТО - Kilo-class).

Однако Китай также обладает техническим потенциалом для постройки подводных лодок любого класса, и его возможности нельзя недооценивать. Наиболее продвинутым направлением у Поднебесной является строительство субмарин с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ). Россия была пионером в этой области, но позже развитие проектов с ВНЭУ затормозилось.

- Использование перспективных аккумуляторных батарей также может стать еще одним направлением. Подлодки с литий-ионными энергетическими установками только начали появляться. Первой также выпустила Япония, затем Южная Корея и Италия. Китай также внедряет эту технологию и может серьезно вырваться вперед, - отмечает автор.

Сотрудничество может заключаться в объединении технологий - создание корпуса и технической начинки возьмет на себя одна страна, боевые системы и вооружение - другая.

Саттон подчеркивает, что пока неясно, как совместно проектируемая субмарина вписывается в состав военно-морских сил обоих государств. В России конструкторское бюро "Малахит" продвигает собственный проект перспективной неатомной подводной лодки P-750B "Сервал". Ее длина, согласно проекту, будет составлять 65,5 метра. Субмарина получит ВНЭУ замкнутого типа с газотурбинным двигателем, в котором используется жидкий кислород, поступающий из специального резервуара. Макет проекта демонстрировался на различных выставках вооружений, он выставлен и на форуме "Армия-2020".

Обозреватель допускает, что "загадочная подлодка" может быть коммерческим проектом, предназначенным для других стран.

Вместе с тем Россия продолжает увеличивать заказы на уже существующие неатомные подлодки. Так, подписан контракт на строительство субмарины проекта 677 "Лада", а корабля проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved-Kilo-class).

Напомним, несколько дней назад российские информагентства со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили о совместном проекте России и Китая по разработке неатомной подлодки нового поколения. О сроках завершения работ, отметил источник, говорить пока рано.