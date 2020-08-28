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28.08.2020,  
11:06
Текст:  Тимур Алимов

Forbes заинтересовала загадочная российско-китайская подлодка

Военно-морские силы России и Китая, в отличие от США, до сих пор имеют на вооружении неатомные ударные подлодки. Они дешевле и обладают рядом преимуществ по сравнению с атомными, особенно в прибрежной зоне. Теперь две страны объединяют свои технологии для разработки неатомных субмарин нового поколения, но что это будет за корабль, остается загадкой.
Фото: Василий Батанов/РИА Новости Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Об этом написал обозреватель Forbes Саттон, пытаясь представить назначение проекта, который он называет "загадочным".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Россия создала многие из самых мощных и крупнейших подводных лодок в мире, ее технологии в этом плане значительно опережают китайские. В период холодной войны Китай развивал отрасль строительства подлодок с помощью СССР, который предоставил чертежи дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ) с баллистическими ракетами проекта 629 (по кодификации НАТО - Golf-class) и ДЭПЛ проекта 633 (по кодификации НАТО - Romeo-class). Недавно Россия поставила Китаю ударную субмарину проекта 877 "Палтус" (по кодификации НАТО - Kilo-class).

Однако Китай также обладает техническим потенциалом для постройки подводных лодок любого класса, и его возможности нельзя недооценивать. Наиболее продвинутым направлением у Поднебесной является строительство субмарин с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ). Россия была пионером в этой области, но позже развитие проектов с ВНЭУ затормозилось.

- Использование перспективных аккумуляторных батарей также может стать еще одним направлением. Подлодки с литий-ионными энергетическими установками только начали появляться. Первой также выпустила Япония, затем Южная Корея и Италия. Китай также внедряет эту технологию и может серьезно вырваться вперед, - отмечает автор.

Сотрудничество может заключаться в объединении технологий - создание корпуса и технической начинки возьмет на себя одна страна, боевые системы и вооружение - другая.

Саттон подчеркивает, что пока неясно, как совместно проектируемая субмарина вписывается в состав военно-морских сил обоих государств. В России конструкторское бюро "Малахит" продвигает собственный проект перспективной неатомной подводной лодки P-750B "Сервал". Ее длина, согласно проекту, будет составлять 65,5 метра. Субмарина получит ВНЭУ замкнутого типа с газотурбинным двигателем, в котором используется жидкий кислород, поступающий из специального резервуара. Макет проекта демонстрировался на различных выставках вооружений, он выставлен и на форуме "Армия-2020".

Фото: flickr.com/US Air Force
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Обозреватель допускает, что "загадочная подлодка" может быть коммерческим проектом, предназначенным для других стран.

Вместе с тем Россия продолжает увеличивать заказы на уже существующие неатомные подлодки. Так, подписан контракт на строительство субмарины проекта 677 "Лада", а корабля проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved-Kilo-class).

Напомним, несколько дней назад российские информагентства со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили о совместном проекте России и Китая по разработке неатомной подлодки нового поколения. О сроках завершения работ, отметил источник, говорить пока рано.

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