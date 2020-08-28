Указ главы Республики Калмыкия от 21 августа 2020 года № 193 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 19 августа 2020 года № 13 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 57, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года № 188) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

в абзаце первом слова "23 августа 2020 года" заменить словами "6 сентября 2020 года";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"посещение образовательных организаций, предоставляющих дошкольное и дополнительное образование. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить работу дежурных групп численностью не более 10 человек.";

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить проведение на территории Республики Калмыкия театрально - зрелищных, культурно - просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением торжественных линеек, посвященных началу нового учебного года и Дню знаний.";

1.2. в пункте 4:

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"с 24 августа по 6 сентября 2020 года.";

1.3. подпункт 6.1.1 пункта 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"образовательных организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;";

1.4. в пункте 6.3:

в абзаце первом слова "23 августа 2020 года" заменить словами "6 сентября 2020 года";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"следования к месту (от места) обучения в образовательных организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков







