КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил удаление динамовца Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура РПЛ против "Зенита".

Эпизод с удалением произошел на 73-й минуте встречи. Скопинцев в одном из эпизодов в подкате попал по ноге игроку "Зенита" Эмилиано Ригони. Арбитр встречи после просмотра видео принял решение об удалении футболиста "Динамо".

Благодаря изменениям в полномочиях КДК появилась возможность отменять карточки, которые были показаны ошибочно и ведут к дисквалификации.

Как сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц, также аннулирована красная карточка игроку "Ахмата" Антону Швецу.

"Ошибочно примененное удаление КДК отменил Скопинцеву и ошибочно примененное удаление судьями КДК отменил Швецу. Удаление футболиста петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса не рассматривали. Мы рассматриваем только прямые удаления", - сказал Григорьянц.