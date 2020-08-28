Новости

Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 18:10
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 18:05
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 18:00
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 17:59
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 17:58
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 17:57
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 17:54
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 17:36
Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году 17:27
Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО 17:21
В вузах не будут увеличивать число заочных отделений 17:18
Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей 17:08
В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов 17:07
В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19 16:36
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 16:23
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык" 16:22
В Москве 1 сентября начнут учиться 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов 16:18
В Норвегии найдена могила викинга с полным комплектом оружия 16:10
Первые заявки на статус резидента в Арктике поступили из Архангельска 15:38
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 17:54
Рубрика: Спорт

КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита"

Текст: Максим Домчев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил удаление динамовца Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура РПЛ против "Зенита".

Футболист "Зенита" Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца

Эпизод с удалением произошел на 73-й минуте встречи. Скопинцев в одном из эпизодов в подкате попал по ноге игроку "Зенита" Эмилиано Ригони. Арбитр встречи после просмотра видео принял решение об удалении футболиста "Динамо".

Благодаря изменениям в полномочиях КДК появилась возможность отменять карточки, которые были показаны ошибочно и ведут к дисквалификации.

Как сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц, также аннулирована красная карточка игроку "Ахмата" Антону Швецу.

"Ошибочно примененное удаление КДК отменил Скопинцеву и ошибочно примененное удаление судьями КДК отменил Швецу. Удаление футболиста петербургского "Зенита" Вильмара Барриоса не рассматривали. Мы рассматриваем только прямые удаления", - сказал Григорьянц.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат"

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным