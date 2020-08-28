Китайский зонд преодолел 100 миллионов километров на пути к Марсу

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" за 36 дней полета преодолел 100 миллионов километров на пути к Марсу, все оборудование находится в стабильном состоянии. Об этом рассказали Государственном космическом управлении КНР.

"Расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный путь "Тяньвэнь-1" по направлению к Красной планете. Причина в том, что траектория движения зонда к Марсу это не прямая линяя, а дуга", - приводит подробности ТАСС.

Напомним, "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Примерно через семь месяцев зонд приблизится к Марсу. Главная цель миссии - изучить поверхность Красной планеты, состав ее почвы и особенности атмосферы, климатических условий, а также поиск воды и следов жизни. В случае успеха зонд направит полученные данные на Землю уже в 2021 году.