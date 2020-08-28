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28.08.2020 16:59
Рубрика: Общество

"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше

Текст: Денис Передельский

Польские археологи при проведении изысканий в доме, построенном свыше 7000 лет назад, обнаружили древний сосуд, украшенный изображением человеческого лица с рогами.

Фото: iStock
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Как сообщает Nauka w Polsce, необычный артефакт был обнаружен археологами в городке Бискупице. Он находился в доме, в котором, вероятно, проживали первые в данном регионе земледельцы. По мнению исследователей, орнаментальный узор сосуда мог быть связан с верованиями того времени.

Открытие было сделано на территории обширного доисторического поселения, найденного еще несколько десятков лет назад. Впрочем, раскопки стартовали только в этом году. В рамках исследовательского проекта было обнаружено несколько так называемых длинных домов, возраст которых насчитывает семь и более тысяч лет. В то время они строились в форме вытянутых прямоугольников.

В одном из них и был обнаружен необычный сосуд. Исследователи говорят, что сосуды того периода с орнаментальными мотивами, выполненными подобным образом, ранее находили на территории Словакии и Венгрии, но не в Польше. Кроме того, подобные артефакты обычно не имели рогов. Поэтому пока ученые осторожно говорят о его предназначении, указывая на ритуальную практику, которая, видимо, существовала тысячелетия назад.

"Обнаруженные нами фрагменты керамики украшены орнаментом, изображающим стилизованный контур человеческого лица, - говорит руководитель полевых работ Марта Корчиньска из Института ботаники Польской академии наук. - На лбу расположены две шишки, напоминающие рога".

К сожалению, сохранилась лишь часть сосуда с этим необычным орнаментом, в том числе с изображением глаз и носа. Сам по себе сохранившийся фраагмент в ширину достигает всего 10 сантиметров. По мнению археологов, он был частью древней расколовшейся чаши.

Фото: iStock
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К слову, это оказалась не единственная интересная находка. Ученые обнаружили несколько тысяч фрагментов керамики, обсидиановые и каменные инструменты, в том числе скребки для кожи и инструменты для обработки дерева и костей. Примечательно, что все эти артефакты находились в продолговатых ямах, расположенных по обе стороны от домов. Кстати, длина зданий составляла около 11 метров.

Пока ученые четко не установили предназначение этих ям. Возможно, это были жертвенные ямы, в который бросали специально расколотые сосуды и сломанные инструменты. Подобные священные ритуалы были характерны для некоторых народов неолита.

Исследователи также указывают на явную связь местных жителей с другим народами, жившими на большом отдалении от них. Например, об этом свидетельствует вышеупомянутое сходство найденного сосуда с керамикой, обнаруженной в Словакии и Венгрии. Кроме того, в Польше не встречается обсидиан - вулканическое стекло с черной блестящей поверхностью. Однако изделия из него были обнаружены в ходе раскопок.

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