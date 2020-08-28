Минобороны России разрабатывает ударный беспилотный вертолет

В России началась разработка ударного беспилотника вертолетного типа. Действовать дрон весом около 2,5- 3 тонн будет совместно с пилотируемыми вертолетами. Машина проектируется в интересах Минобороны РФ.

"Разрабатывается беспилотный вертолет для взаимодействия с армейской авиацией. Предполагается ведение совместных боевых действий пилотируемых и беспилотных вертолетов, которые будут решать разведывательные и ударные задачи", - говорится в материалах Научно-исследовательского центра Центрального НИИ Военно-воздушных сил.

Новый беспилотный летательный аппарат, как сообщает ТАСС, должен действовать в тактической глубине - на дальности до 20-30 километров. Кроме того, беспилотный вертолет окажется востребован в ВМФ для разведки и выдачи целеуказания.

Разрабатываемый исключительно для флота беспилотный вертолет VRT300 имеет взлетную массу до 300 килограммов. Радиус действия составляет до 150 километров, продолжительность полета - до пяти часов. Масса полезной нагрузки - до 70 килограммов.

Отметим, что два года назад Ми-28НЭ "Ночной охотник" получил средства связи для управления и наведения на цель ударных беспилотников.