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28 августа 2020 г.

Постановление правительства Москвы от 25 августа 2020 года № 1351-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2020 г."

Дата подписания 25 августа 2020 г.
Опубликован 28 августа 2020 г.

В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 17 841 рубль;

- для трудоспособного населения - 20 361 рубль;

- для пенсионеров - 12 606 рублей;

- для детей - 15 450 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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