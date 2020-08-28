Постановление правительства Москвы от 25 августа 2020 года № 1351-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2020 г."

В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 17 841 рубль;

- для трудоспособного населения - 20 361 рубль;

- для пенсионеров - 12 606 рублей;

- для детей - 15 450 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







