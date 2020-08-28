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28.08.2020 17:28
Рубрика: Легковые авто

Опубликованы новые фото следующего Mercedes-Benz S-Class

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

В интернете появились новые фото рабочего прототипа Mercedes-Benz S-Class следующего поколения W223, снимки опубликовало издание motor1. На сей раз машину запечатлели с минимальным количеством маскировочной пленки, поэтому вопросов об ее экстерьере почти не остается. Впрочем, W223 впервые показался "нагишом" еще в мае нынешнего года.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Новые снимки появились вскоре после того, как Daimler AG опубликовал дизайнерский эскиз следующего S-Class. Автомобиль получил традиционные для себя пропорции - с длинным капотом, коротким передним свесом, вытянутой колесной базой.

В очередном воплощении S-Class будет иметь нарочито "облегченный" облик - на такое восприятие работают стремительный профиль, "чистая" и минималистичная пластика поверхностей.

Новый флагман Mercedes-Benz будет опираться на платформу MRA-II, особенность которой - широкое использование легких материалов - алюминия и углепластика. В результате S-Class W223 будет иметь меньшую снаряженную массу, чем модель нынешней генерации W222.

Покупатели смогут выбрать между четырьмя вариантами длины колесной базы и несколькими моторными модификациями. Предложат от 4-цилиндровых агрегатов до V12 с двойным турбонаддувом и полным приводом. Все модификации будут электрифицированными - с 48-вольтовым стартер-генератором.

Презентация Mercedes-Benz S-Class W223 состоится 2 сентября. Нынешний Mercedes-Benz S-Class W222 стоит в России от 8 230 000 рублей.

Фото: www.motor1.com
#Mercedes-Benz