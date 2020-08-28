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28.08.2020,  
09:24
Текст:  Николай Грищенко

Подлодки "Ясень-М" вооружат дальнобойными ракетами "Калибр-М"

Фото: Пресс-служба Минобороны РБ Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Атомные многоцелевые субмарины "Владивосток" и "Воронеж" проекта "Ясень-М" станут первыми носителями новых крылатых ракет "Калибр-М". Дальность полета ракет превышает четыре тысячи километров.

Как сообщает ТАСС, новые ракеты "Калибр-М" способны нести осколочно-фугасную боевую часть и ядерную боеголовку. Тем не менее строящиеся на Севмаше субмарины "будут лучше подготовлены к миссии неядерного стратегического сдерживания по сравнению с предшественниками".

Отметим, что подлодки "Владивосток" и "Воронеж" предполагается спустить на воду в 2024 и 2025 годах, а передать флоту до конца 2027 года.

Подводные лодки типа "Ясень-М" способны охотиться за надводными кораблями, субмаринами противника и наносить удары по целям на суше, использовать ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Кроме того, они призваны охранять стратегические "Бореи" на боевом дежурстве и расчищать для них море перед ядерным ударом.

Тактико-технические данные модернизированного "Ясеня" засекречены, но СМИ сообщали: новая версия АПЛ на девять метров короче предыдущей.

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