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28.08.2020,  
12:40
Текст:  Майя Бирюкова

Покупку российской военной техники Турцией назвали ударом по НАТО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: ЦНИИ "Буревестник" / скриншот с youtube.com
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Резкие заявления Вашингтона по поводу закупки Турцией российских С-400 еще не успели остыть, однако в информационном поле возникли новые перспективы российских поставок турецкому оборонному сектору. Журнал National Interest назвал возможную покупку Су-57 ударом по НАТО.

"Может ли покупка российских истребителей-невидимок Турцией положить конец НАТО?", - с таким заголовком вышла публикация в NI. Когда Минобороны США приостановило поставки F-35 Анкаре, военные эксперты предположили, что Турция переключит свой интерес на Су-35. Однако, как пишет NI со ссылкой на турецкие СМИ, речь может идти о Су-57.

Более определенным можно назвать интерес Анкары к российским системам С-500. Возможность закупки уже обозначил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Это будет иметь смысл как минимум с технической точки зрения: в распоряжении Турции уже есть С-400, и более совершенные платформы российского производства важны для согласованности работы систем.

- Возрождение интереса Анкары к российской военной технике происходит в атмосфере напряженных отношений между Турцией и НАТО, Кремль работает эффективно. Неизвестно, окажется ли это ударом на пути НАТО или ознаменует эру переориентации турецких оборонных приоритетов, - заключает автор публикации.

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