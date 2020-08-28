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Рубрика: В мире

Президент Мексики с супругой зарегистрируют свои имена в качестве торговых марок

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор с супругой. Фото: AFP/PEDRO PARDO Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор с супругой. Фото: AFP/PEDRO PARDO
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор с супругой. Фото: AFP/PEDRO PARDO

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер начали процесс регистрации своих имен и инициалов в качестве торговых марок. Об этом сообщило издание Universal, ссылаясь на документы Мексиканского института промышленной собственности.

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Данный шаг должен защитить имена президентской четы от использования в рекламе, торговле, управлении бизнесом и офисной работе, пишет РИА Новости. Товарный знак "Андрес Мануэль Лопес Обрадор" может использоваться только федеральными органами исполнительной власти в области образования, развлекательных услуг, а также спортивных и культурных мероприятий.

Отмечается, что для регистрации аббревиатуры AMLO (Andres Manuel Lopez Obrador) президент указал, что начал использовать ее еще в 1995 году. За последние 12 лет торговую марку AMLO уже несколько раз пытались зарегистрировать разные люди для проведения спортивных и образовательных мероприятий, а также в качестве марки алкогольных напитков.

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