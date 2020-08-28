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28.08.2020 13:03

ПСБ поддержит развитие Военно-патриотического парка "Патриот"

ПСБ примет участие в развитии Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот". Соответствующее соглашение было заключено между банком и Министерством обороны России. В присутствии министра обороны России Сергея Шойгу документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Соглашение предполагает участие банка в строительстве гостиницы на территории парка "Патриот", а также развитие и управление его территорией. "ПСБ станет оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка "Патриот", - подчеркнул Тимур Иванов.

Петр Фрадков на церемонии подписания отметил, что развитие главного военного парка страны положительно скажется на общем уровне патриотизма граждан, а также сделает посещение крупных международных форумов еще более комфортным для многочисленных гостей.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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