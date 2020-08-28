Путин обсудил сотрудничество с Беларусью на Совбезе РФ

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Путин ответил на вопросы о коронавирусе и ситуации в Беларуси Обсуждались вопросы внутрироссийской повестки. Также состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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