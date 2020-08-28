Курские экологи зафиксировали сброс стоков в реку Тускарь

В Курске экологи взяли пробы воды из реки Тускарь. После жалоб жителей улицы Нижняя Набережная на неприятный запах от воды и ее красноватый оттенок, на место выехали представители регионального комитета экологической безопасности и природопользования со специализированной лабораторией.

Председатель комитета Константин Поляков отметил, что специалисты зафиксировали сброс в реку хозяйственно бытовые сточных вод. Теперь в лаборатории изучат состав отобранной из реки воды.

В течение десяти дней экспертам предстоит установить, превышена ли предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.