Сергунина: Число волонтеров в столице с начала года увеличилось на 10 тысяч человек

Число добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер" в этом выросло сразу на 10 тысяч человек и превысило в общей сложности 90 тысяч. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Уже шесть лет "Мосволонтер" помогает городским организациям в проведении социальных, культурных, спортивных, благотворительных и других программ, - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии. - Это около 170 крупных событий и акций в год. Чтобы их поддерживать, нужна большая сплоченная команда, которую и сформировал ресурсный центр за время своего существования".

Партнерами "Мосволонтера" сегодня выступают более тысячи организаций, включая вузы и колледжи, школы, СМИ, коммерческие компании и многие другие. Всех желающих стать волонтерами собеседуют, обучают правилам работы на мероприятиях, обеспечивают экипировкой. Чтобы присоединиться к центру, нужно авторизоваться на сайте mosvolonter.ru. Волонтером может стать любой желающий от 14 лет и старше. Ребятам младше нужно присоединиться к волонтерскому объединению школы.