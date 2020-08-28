В Москве стартовал новый этап "Миллиона призов" для жителей Марьино и Бабушкинского

В столице стартовал новый этап программы "Миллион призов". На этот раз присоединиться к ней смогут горожане, принявшие участие в выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, сообщает официальный портал столичной мэрии.

Участвовать в программе смогут как те, кто проголосует на обычном избирательном участке или на дому, так и те, кто отдаст свой голос онлайн. На участках и при надомном голосовании москвичам вручат сертификаты с уникальным номером, который нужно будет направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Победителей определят 12 и 14 сентября методом случайного отбора - им на телефоны придут сообщения с результатами розыгрыша и кодом, который нужно ввести на странице программы "Миллион призов". Победители получат доступ к баллам, которые с 13 октября по 31 декабря можно будет обменять на различные призы на том же сайте.

Напомним, выборы муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино пройдут 13 сентября.