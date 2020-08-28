Во владимирские школы вложили миллиард рублей

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин проверил готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации региона.

В ходе инспекционной поездки по учреждениям области он заявил, что на подготовку к новому учебному году из консолидированного бюджета было направлено около 952 млн рублей, еще почти 88 млн рублей из федерального бюджета и 85 млн рублей из внебюджетных источников.

"Эти средства пошли на ремонт зданий, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защиты, на оборудование пищеблоков для организации горячего питания учеников, а также на создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий. В этом году самое главное - обеспечить безопасность детей в условиях пандемии. Этого можно достичь, выполняя требования Роспотребнадзора по регулярной дезинфекции и обеззараживанию воздуха, обеспечению доступными антисептиками, термометрии на входе, разведению людских потоков", - сказал Владимир Сипягин.

Губернатор проинспектировал два учебных заведения областного центра - Владимирский экономико-технологический колледж и Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат города Владимира для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а также среднюю общеобразовательную школу № 2 города Радужного. В них глава региона осмотрел учебные классы, столовые, спортзалы, медицинские кабинеты и остался доволен подготовкой учреждений к началу образовательного процесса.

Глава региона напомнил о ещё одном новшестве 2020/2021 учебного года: все начальное звено российских школ будет обеспечено бесплатным горячим питанием.

"На эти цели Владимирская область получит из федерального бюджета 235 млн 828 тысяч рублей. И областная администрация выделяет в 2020 году ещё более 29 млн рублей в порядке софинансирования. Так, с 1 сентября все учащиеся начальных классов государственных и муниципальных школ были обеспечены качественным горячим питанием. Очень важная инициатива, напрямую касающаяся здоровья наших детей", - подчеркнул Владимир Сипягин.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Администрации Владимирской области