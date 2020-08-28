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28.08.2020 06:09
Рубрика: Происшествия

Экс-замглавы минздрава Бурятии заподозрили в мошенничестве на 47 млн

Текст: Юлия Гарднер

Бывший заместитель министра здравоохранения Бурятии и главный врач улан-удэнской поликлиники № 6 стала фигурантом уголовного дела. Ее обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК).

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По версии следствия, в январе 2018 года подозреваемая, сговорившись с коммерсантом, под видом оплаты аренды имущества решила похитить средства поликлиники. Для этого цена контракта за аренду имущества была завышена до 70 миллионов рублей, хотя реальная стоимость не превышала 17 миллионов.

"Более того, часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование", - сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Таким образом, больница понесла ущерб на сумму более 47,5 миллиона рублей.

Подозреваемая заключена под стражу. Следователи устанавливают полную картину преступления и собирают доказательственную базу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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