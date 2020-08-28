В Мордовии начнут выпускать саморегулирующиеся нагревательные кабели

Единственное в России и СНГ предприятие по выпуску изоляционных материалов пероксидной сшивки для кабельной промышленности - мордовский завод "Лидер Компаунд" - завершает строительство нового корпуса. Здесь будут производить саморегулирующиеся нагревательные кабели, востребованные в сфере ЖКХ. Запуск новой площадки запланирован на IV квартал 2020 года.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, новые производственные линии осмотрел глава РМ Владимир Волков, посетивший предприятие.

На сегодня вся продукция "Лидер Компаунд" - импортозамещающая. По изоляционным материалам для экранов силовых кабелей среднего напряжения завод занимает 67 процентов российского рынка, а по изоляционным материалам пероксидной сшивки - 47 процентов.

Даже в условиях пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений, компания наращивает выпуск продукции. По словам руководителя предприятия Анатолия Бузлаева, в январе-июле рост объемов производства к аналогичному периоду 2019 года составил 151,8 процента. Это произошло за счет увеличения количества заказов, в том числе экспортных (особенно в Беларусь).

Глава РМ отметил, что республиканский кабельный кластер - один из крупнейших в стране: как по объемам, так и по номенклатуре выпускаемой продукции.

- Мы ожидаем, что в этом году объемы производства наших кабельных предприятий составят более 30 миллиардов рублей, - подчеркнул Владимир Волков. - Но главное - нам удалось обеспечить полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции. Мы выпускаем алюминиевую и медную катанку, самые разные кабели, в том числе оптоволоконные, само оптическое волокно, в наших дальнейших планах - производство заготовок и чистого кварца для выпуска оптоволокна. Если бы здесь, на этом предприятии, не производили компаунды, наши кабельные заводы были бы вынуждены закупать их за границей. Это очень важно, это делает конкурентными наши кабели: они получаются по себестоимости дешевле, а по качеству не уступают импортным, потому что все материалы проходят такой же контроль, как и в мировых лабораториях.

На реализацию инвестиционных проектов предприятие получило льготные кредиты из регионального и федерального Фондов развития промышленности на общую сумму более 200 миллионов рублей.

Сейчас на заводе работают 80 человек, большинство производственных процессов автоматизировано. Средняя зарплата в январе-июле 2020 года составила 42 тысячи рублей. С запуском производства саморегулирующихся нагревательных кабелей будет создано еще 30 рабочих мест.