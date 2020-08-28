В поселке под Оренбургом загорелись 12 построек

Масштабный пожар произошел 28 августа в Бузулукском районе Оренбургской области. В поселке Колтубановский загорелось 12 построек. В районе введен режим ЧС, сообщают в ГУ МЧС по региону. В район бедствия направлены два пожарных поезда, также туда готовят к отправке авиацию.

По сообщению пресс-службы ведомства, в готовность приводятся вертолет Ми-8 и два самолета Ил-76.

Сообщается, что днем на пульт дежурного поступила информация о возгорании надворной постройки в поселке Колтубановский, площадь пожара составила 250 квадратных метров. На данный момент пожар локализован на площади 1,7 квадратного метра. Борьба с огнем продолжается.