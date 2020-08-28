Житель Башкирии оштрафован на 1,5 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ

44-летний житель Уфимского района Башкирии признан виновным в даче взятки в крупном размере. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Дело рассматривал Орджоникидзевский районный суд Уфы, который установил, что в мае 2020 года подсудимый попросил сотрудника ФСБ помочь получить разрешение на въезд на территорию России его знакомому, которому был запрещен въезд на длительное время. За эту услугу мужчина был готов заплатить 400 тысяч рублей. Сотрудник ФСБ доложил о предложении руководству.

Взяткодателя задержали с поличным при передаче им половины оговоренной денежной суммы. Подсудимый признал вину в совершенном преступлении.

Суд назначил ему штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.