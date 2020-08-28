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28.08.2020 12:31

В Кузбассе в честь праздника чествуют шахтерские династии

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера, встретился в Ленинске-Кузнецком на шахте "Комсомолец" компании "СУЭК-Кузбасс" с шахтерской династией Фаляховых, чей общий трудовой стаж превышает триста десять лет.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Свою горняцкую родословную она начинает с трех братьев - Саида, Зинура и Назира - пришедших в середине прошлого века работать на шахту "Комсомолец". На троих приходится 80 лет шахтерского "комсомольского" стажа. И 27 из них - на фронтовика Саида. Все четверо его сыновей также работали на шахте "Комсомолец". Здесь же до сих пор трудится мастером ламповой дочь - Фаляхова (Воробьева) Зульфия Саидовна.

Продолжают шахтерские традиции внуки и даже уже правнуки Саида. Недавняя выпускница горнотехнического техникум Алина Фаляхова работает диспетчером по промбезопасности в Едином диспетчерско-аналитическом центре компании "СУЭК-Кузбасс". А ее брат Рустэм готовится учиться в МИСиС на горного инженера.

Сегодня династия Фаляховых объединяет более 15 родственников, связанных с шахтерским делом. И у многих есть заслуженные ордена, медали, почетные знаки: "Шахтерская Слава", "Орден Почета", "За трудовую доблесть", "Трудовая Слава".

На встрече с династией Сергей Цивилев особо отметил значимость таких крепких трудовых семей, на которых держатся и угледобывающие предприятия, и в целом шахтёрские города.

- Благодарю вас за верность шахтерским традициям, созидательный труд, ответственность и добросовестность. Ваша трудовая династия - пример для молодого поколения, образец верности выбранной профессии. Спасибо за мастерство, высокий профессионализм, ответственность и надежность - качества, которые более 70 лет передаются в вашей семье из поколения в поколение. От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов в труде на благо родного Кузбасса! - сказал губернатор Кузбасса.

В знак признания заслуг династии Фаляховых от губернатора вручено памятное панно. А молодое поколение династии, в свою очередь, подарило Сергею Цивилеву в честь Дня шахтера собственноручно разукрашенную в кузбасской тематике каску.

И в продолжении встречи родилась новая традиция - рядом с часовней святой Варвары, расположенной возле здания административно-бытового комбината шахты "Комсомолец", заложена аллея шахтерских династий. Первые деревца сосенок на ней посадили четыре поколения Фаляховых.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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