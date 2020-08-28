В Дагестане няню будут судить за смерть трехлетней девочки

В Дагестане 23-летняя жительница Дербента предстанет перед судом из-за гибели трехлетней девочки. Женщину обвиняют в избиении и непредумышленном убийстве беспомощного ребенка.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая, работая няней по найму, систематически наносила руками удары маленькой воспитаннице. Рукоприкладство женщина оправдывала непослушанием ребенка.

- 2 декабря 2019 года у себя в квартире обвиняемая столкнула вниз стоявшую на кухонном шкафу девочку, которая залезла за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой о пол. От полученных повреждений девочка скончалась на месте, - говорится в сообщении.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.