В Петербурге полицейских задержали по подозрению в вымогательстве

Оперативники Управления собственной безопасности Главка задержали их по подозрению в получении взятки и превышению должностных полномочий. Все четверо - сотрудники уголовного розыска Центрального района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющимся данным стражи порядка получили порядка 100 тысяч рублей от гражданина, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Деньги были вытребованы за непривлечение к уголовной ответственности. Помимо этого сотрудники полиции оказывали на мужчину всяческое давление. Потерпевший рассказал, что познакомился с дамой легкого поведения, которая предложила употребить наркотики. Когда же они вместе пришли к месту закладки, его встретили полицейские.

Есть версия, что полицейские специально искали женщин легкого поведения, чтобы затем выйти на след их "клиентов", желающих употребить наркотики.

Сейчас устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Трое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, еще одному фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей, в отношении них инициирована служебная проверка.