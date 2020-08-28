На Кубани в ДТП с "КамАзом" погибли мужчина и ребенок

Утром в Тимашевском районе Кубани произошла серьезная авария, в которой погибли два человека. По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по краю, в ДТП с участием грузовика и внедорожника пострадали шесть человек, двое из которых (в том числе пятилетний мальчик) скончались.

По предварительным данным правоохранителей, около 07.00 на автодороге Кореновск - Тимашевск 39-летний водитель за рулем автомобиля "УАЗ Патриот" выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с "КамАЗом" (им управлял 62-летний мужчина).

В результате аварии водитель внедорожника и пятилетний ребенок скончались на месте происшествия. В салоне внедорожника находились также женщина, 12- и 13-летний мальчики и двухлетняя девочка. Все они с травмами различной степени были госпитализированы в Тимашевскую ЦРБ.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.