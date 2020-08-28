В Астраханской области судимая за смертельное ДТП женщина сбила человека

В Астраханской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Красный Яр. Женщину подозревают в том, что она сбила на автомобиле и оставила умирать на дороге 84-летнюю пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, трагедия произошла 12 февраля в райцентре на улице 2-й Южной. Управляя автомобилем ВАЗ-2115 автоледи сбила стоящую на обочине пенсионерку.

"Оставив женщину 1935 года рождения в опасном для жизни состоянии без помощи, подозреваемая скрылась с места происшествия. Впоследствии от полученных травм пенсионерка скончалась", - сообщает ведомство.

В полиции отметили, что фигурантка ранее была осуждена Красноярским районным судом за смертельное ДТП на пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14 лет.