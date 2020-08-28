Пуски противокорабельных ракет "Уран" сняли на видео в Алжире

Военные моряки Алжира провели боевые пуски противокорабельных ракет российского производства "Уран-Э" по надводной цели.

Стрельбы, как сообщается в аннотации к видеоролику, прошли 27 августа в районе военно-морской базе Алжира Мерс-эль-Кебир. Пуск ракет проводился с борта малого ракетного корабля Salah Reis.

Отметим, что три корабля проекта 1234ЭМ "Овод" были построены для Алжира в 1980-1982 годы. В 2006 -2012 годах корветы прошли модернизацию в России.

Противокорабельная крылатая ракета комплекса 3К24Э "Уран" (Х-35) имеет 145-килограммовую проникающую боеголовку в осколочно-фугасном исполнении. Ее прямого попадания достаточно, чтобы уничтожить корабль водоизмещением до 5000 тонн.

Другой особенностью ракеты "Уран" является устойчивость к электронным помехам и умная система наведения, которая позволяет стрелять "за горизонт". При подлете к цели ракета максимально снижается и летит над водой, что затрудняет ее перехват.