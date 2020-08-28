Котельные Губкинского готовы к подаче тепла на соцобъекты города

31 августа котельные города Губкинский приступают к подаче тепловой энергии в магистральные и внутриквартальные сети теплоснабжения.

О том, как готовились котельные и объекты коммунальной энергетики Губкинского, рассказал Врио директора филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский Михаил Гурин: "За летний период, а это чуть более двух месяцев, работники филиала выполнили гидравлические испытания и гидропневматическую промывку магистральных и внутриквартальных трубопроводов сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Промывка и испытания тепловой сети, сетей ХВС и ГВС выполнены на 100%. Замечу, что все работы выполнялись в соответствии с согласованным администрацией города и управлением Роспотребнадзором графиком проведения промывки и испытаний инженерных сетей".

Филиал ямальской компании провел ремонт в цехе ХВП и в котельном зале общеузловой котельной: отремонтированы вентиляторы, дымососы, три подогревателя мазута. Проведен капитальный ремонт оборудования на городской котельной, котельной КОС и ДЕ-6,5 - в заботливые руки ремонтных бригад попали всевозможные насосы, фильтры, подогреватели. Без внимания энергетиков не остались центральные тепловые подстанции и цех обработки промывной воды. Также выполнен текущий ремонт трубопроводов тепловой сети общей протяженностью 64,78 км (двухтрубного измерения).

Михаил Гурин отметил, что основные работы по подготовке к предстоящему зимнему периоду завершены, пришло время навести внешнюю красоту на объектах жизнеобеспечения: обновить кровлю котельной ДЕ-6,5, провести капитальный ремонт металлоконструкций фундамента на общеузловой котельной, а также освежить кабинеты участка тепловых сетей городской котельной.

Несмотря на пандемию короновируса и возникающие трудности с поиском подрядных организаций, изменением плановых сроков выполнения работ, сотрудники АО "Ямалкоммунэнерго" вовремя подготовили Губкинский к зиме.

В настоящее время филиал проводит заполнение тепловой сети и работы по комплексному опробованию систем теплоснабжения города. Подача тепла в детские сады и школы будет произведена в соответствии с распоряжением администрации города - с 28.08.2020 г. В городские сети тепло будет поступать постепенно. Для каждого микрорайона установлена своя дата:

с 31.08.2020 по 02.09.2020 - мкр. 6,7,12

с 03.09.2020 по 04.09.2020 - мкр. 1, 9, 13

с 05.09.2020 по 06.09.2020 - мкр. 2, 3, 4, 5

с 07.09.2020 по 08.09.2020 - мкр. 14, 15

с 09.09.2020 по 10.09.2020 - мкр. 11, 16.

В Губкинском филиале АО "Ямалкоммунэнерго" уточняют, что за информацией о подаче теплоносителя во внутридомовые системы отопления следует обращаться в управляющие компании.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"