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28.08.2020 12:44

Состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"

Сегодня, 28 августа, состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры" 2020 года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Мероприятие было организовано Медиакорпорацией Китая и Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) при поддержке Латиноамериканского информационного альянса (AIL). Главная тема онлайн-форума - "Укрепление противоэпидемического сотрудничества, совместное преодоление трудностей". Китайские и латиноамериканские СМИ провели обсуждения и дискуссии в онлайн-формате, по итогам заседаний было опубликовано совместное заявление о противоэпидемическом сотрудничестве.
Онлайн-формат мероприятия не помешал участникам говорить на одном языке о проблемах пандемии и выработать совместную стратегию действий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Онлайн-формат мероприятия не помешал участникам говорить на одном языке о проблемах пандемии и выработать совместную стратегию действий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Онлайн-формат мероприятия не помешал участникам говорить на одном языке о проблемах пандемии и выработать совместную стратегию действий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем вступлении на открытии медиафорума сказал: "Сообщения СМИ должны быть правдивыми, СМИ не должны распространять слухи и сплетни; СМИ должны быть объединены общей позицией и взглядом, а не множить разногласия; руководствоваться научным подходом в противоэпидемической работе, а не заниматься поиском виноватых, транслировать доверие, а не выступать с нападками". По его словам, китайские и латиноамериканские СМИ должны расширять сотрудничество, придерживаться подходов объективности, справедливости и правдивого изложения в новостных сообщениях, совместно передавая голос китайских и латиноамериканских СМИ и способствуя формированию сообщества единого здравоохранения.

Исполнительный секретарь ЭКЛАК Алисия Барсена в своем выступлении сказала, что пандемия COVID-19 серьезным образом повлияла на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В самое трудное время Китай всегда оставался надежным партнером и другом Латинской Америки. Латиноамериканские страны благодарны Китаю за поддержку в трудный момент.

Участники форума отметили, что в критический момент противоэпидемической работы политики и средства массовой информации в некоторых странах отдают приоритет своим личным амбициям, а не спасению жизней, в этой ситуации средства массовой информации должны работать с позиций совести и морали. Генеральный директор AIL Хуан Карлос Исаза считает, что в нынешнее напряженное время средства массовой информации несут исключительную ответственность. Помимо информационного распространения, они должны осуществлять контроль власти, поддерживая страны, которые делают все возможное для преодоления эпидемии, с другой стороны, СМИ должны обеспечить правдивое и надежное освещение ситуации для аудитории.

Шэнь Хайсюн: Китайские и латиноамериканские СМИ должны придерживаться правдивого изложения происходящих событий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По итогам форума было опубликовано совместное заявление по противоэпидемическому сотрудничеству латиноамериканских медиапартнеров. Документ призывает к интеграции всех сил для оказания помощи мировому сообществу в преодолении пандемии COVID-19 и эффективному формированию китайско-латиноамериканского сообщества единого здравоохранения и глобального сообщества единого здравоохранения. Участники форума согласились создать механизм медиасотрудничества "Латиноамериканские партнеры", чтобы внести вклад СМИ в совместную противоэпидемическую работу всего мира.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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