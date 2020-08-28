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28 августа 2020 г. 01:30
Общество
Текст: Наим Амонбеков

"Прививки Хавкина подают надежды, но он в России непопулярен"

Создателя первых вакцин против чумы и холеры на Родине не ценили, принимая за шпиона
Его не понимал и не принимал ученый мир, но именно этот доктор создал первые вакцины против холеры и чумы. А в Индии, где жителей он буквально насильно лечил от этих страшных заболеваний, его имя носит Центральный научно-исследовательский и учебный институт в Мумбаи.
Владимир Хавкин в Индии. 1896 год.
Владимир Хавкин в Индии. 1896 год.

В одном из писем в 1897 году Чехов пишет Суворину: "Насчет чумы, придет ли она к нам, пока нельзя сказать ничего определенного... Некоторую надежду подают прививки Хавкина, но, к несчастью, Хавкин в России не популярен".

В другом письме, спустя два года: "Чума не очень страшна. Мы имеем уже прививки, оказавшиеся действенными, которыми мы, кстати сказать, обязаны русскому доктору Хавкину. В России это самый неизвестный человек, в Англии же его давно прозвали великим филантропом. Биография этого еврея, столь ненавистного индусам, которые его едва не убили, в самом деле замечательна. Итак, чума как болезнь не особенно страшна. Но она страшна как пугало, сильно действующее на воображение масс…"

Фото: из собрания ГЛМ
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Хавкин действительно выдающийся ученый-биолог, создатель первых вакцин против холеры и чумы, ученик Ильи Мечникова и Луи Пастера. Но и сейчас его имя в России мало кому что-то скажет.

Владимир Хавкин родился в 1860 году в Одессе. В 1884-м окончил в родном городе Новороссийский университет. Вскоре по рекомендации своего учителя Мечникова переехал в Европу, а в 1889-м стал сотрудником Пастеровского института в Париже. Хавкин занимался вопросами защиты человеческого организма от инфекционных заболеваний с помощью сывороток и вакцин. К 1892 году Владимир Хавкин создал первую эффективную вакцину против холеры. Сначала испытал ее на морских свинках, потом на себе.

Владимир Хавкин делает прививки в Индии.

После успешных испытаний Хавкин предложил вакцину России, но предложение отвергли из-за "революционной" репутации доктора. От вакцины отказались в Испании и Франции. В это время от чумы гибли люди во многих странах. Тяжелее всего положение было в Китае и Индии, где эпидемия уносила сотни тысяч жизней. Тогда Британская империя разрешила Хавкину испробовать вакцину в Индии, своей колонии.

Фото: Карл Булла
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Слова о ненависти индусов к Хавкну, о чем упоминает Чехов, правда. Доктора едва не забили камнями местные жители. Лишь когда он достал шприц и при всех сделал себе укол, на некоторых это подействовало и люди стали соглашаться на вакцинацию. Во время эпидемии чумы в 1896 году Хавкин просил помощи у колониальных властей, но все, чем ему помогли - небольшой кабинет в медицинском колледже.

Необходим был человек с большим авторитетом. Им оказался 18-летний имам мусульман-исмаилитов Султан Мухаммад Шах Ага-Хан II. Именно он стал помогать Хавкину. Принц к этому времени получил разностороннее образование; арабский и фарси считал родными языками, владел английским, французским, хинди и урду. Юный имам, будучи всесторонне образованным, помогал искать пути спасения людей от чумы. Принц предоставил русскому ученому свой особняк и все необходимое для исследований.

Владимир Хавкин.

Хавкин работал два года и достиг успеха в разработке вакцины. Люди по-прежнему боялись прививок, но ситуация стала меняться, когда Ага Хан пригласил лидеров своей общины и в их присутствии попросил профессора сделать ему прививку. После этого призвал всех исмаилитов последовать его примеру. Этот поступок принца стал ключевым. Тысячи мусульман были спасены. И сотни тысяч индусов из других конфессий стали доверять Хавкину.

Противочумная вакцина из Индии отправлялась в разные страны мира. Хавкин предложил Ага Хану создать бактериологическую лабораторию в Индии. А за пример взять Института Пастера. Принц согласился и способствовал развитию проекта. Эта лаборатория, ставшая институтом в Мумбаи, теперь крупнейшая в Южной и Юго-Восточной Азии из тех, что занимаются исследованием в области бактериологии и эпидемиологии. С 1925 года исследовательский центр носит название "Институт имени Хавкина".
Денис Проценко. Стена Коммунарки

…На Памире - когда-то далекой окраине Российской империи, граничившей с Индией и Афганистаном, эпидемиологическая обстановка была относительно спокойной и о Хавкине здесь не слышали. Но доктора Хавкина с Памиром связывало другое обстоятельство. Во время первой поездки в Индию, им заинтересовалась местная полиция. Проверяла, не шпион ли. Дело было, когда Англия и Россия мерились силами в Центральной Азии.

Шпионом Хавкин не был. Он был ученым, в итоге более 15 лет проведшим в Индии. Затем вернулся в Европу. У Хавкина не было семьи, потомства он не оставил. Все силы и мысли - о спасении людей. Владимир Хавкин ушел из жизни в Лозанне 28 октября 1930 года. Незадолго до смерти писал: "Работа в Индии заняла лучшие годы моей жизни…".

В Одессе и Бердянске именем Владимира Хавкина названы улицы. В Израиле хранится архив ученого. Кроме медицинских статьей он писал о трудностях подоходного налога, примечание к сочинениям Бальзака. Учил санскрит, арабский, древнееврейский и голландский. В этом году исполнилось 160 лет со дня рождения великого ученого. Человека, спасшего жизни миллионам. Сегодня мир ждет последователей профессора Владимира Хавкина, которые защитят мир от новой эпидемии.

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