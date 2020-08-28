В Москве поймать лжеврача помогли его орфографические ошибки

В Москве не менее трех пенсионеров стали жертвами мошенничества лжеврача. Преступника удалось вычислить благодаря его орфографическим ошибкам.

На них обратила внимание 79-летняя женщина. Ей позвонили якобы из центра по работе с онкобольными и предложили лекарство за почти полмиллиона рублей. Пенсионерка призналась, что все ее сбережения - 300 тысяч рублей.

Лжеврач согласился на эту сумму и передал через курьера лекарство с чеком. Тогда женщина обнаружила в чеке орфографические ошибки. Она заподозрила обман и позвонила в полицию.

Как передает KP.Ru, полицейским в короткие сроки удалось задержать мошенника. Им оказался 31-летний уроженец Ростова-на-Дону. Ранее он не был судим. Свою вину он полностью признал.