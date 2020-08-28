В США скончался один из создателей мультсериалов про "Скуби-Ду"

Джо Руби, один из создателей популярных американских мультсериалов про "Скуби-Ду", скончался на 88-м году жизни, сообщает портал TMZ.

Первый мультсериал о четырех подростках и говорящей собаке по имени Скуби, расследующих "мистические" преступления, впервые вышел на телеэкраны в 1969 году. Этот сериал в последствии станет самым известным проектом в карьере сценариста, уточняет РИА Новости.

Джо Руби также участвовал в производстве мультсериалов "Супермен", "Элвин и бурундуки". Был исполнительным продюсером анимационных адаптаций фильмов "Полицейская академия" и "Рэмбо". У Руби остались жена Кэрол, их четверо детей и десять внуков.