Видео: истребитель ВВС Украины сбил дорожный знак

Во время учений ВВС Украины в Ровенской области истребитель Су-27 снес воздухозаборником дорожный знак.

Инцидент произошел 27 августа на трассе Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка, пишет dambiev. Четверка Су-27 отрабатывала посадку и взлет с автомагистрали. Самолет с бортовым номером "24 (синий)" задел фюзеляжем дорожный знак с рекомендуемой скоростью 80 км/ч.

Летчик не пострадал, истребитель получил повреждения, знак после знакомства с боевой авиацией восстановлению не подлежит. Этот эпизод учений попал в эфир национального телеканала - момент столкновения отчетливо виден на 1:59.