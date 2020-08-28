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28.08.2020,  
22:57
Текст:  Антон Валагин

Видео: истребитель ВВС Украины сбил дорожный знак

Во время учений ВВС Украины в Ровенской области истребитель Су-27 снес воздухозаборником дорожный знак.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Инцидент произошел 27 августа на трассе Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка, пишет dambiev. Четверка Су-27 отрабатывала посадку и взлет с автомагистрали. Самолет с бортовым номером "24 (синий)" задел фюзеляжем дорожный знак с рекомендуемой скоростью 80 км/ч.

Летчик не пострадал, истребитель получил повреждения, знак после знакомства с боевой авиацией восстановлению не подлежит. Этот эпизод учений попал в эфир национального телеканала - момент столкновения отчетливо виден на 1:59.

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