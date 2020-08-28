Видео: истребитель ВВС Украины сбил дорожный знак

Во время учений ВВС Украины в Ровенской области истребитель Су-27 снес воздухозаборником дорожный знак.
Инцидент произошел 27 августа на трассе Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка, пишет dambiev. Четверка Су-27 отрабатывала посадку и взлет с автомагистрали. Самолет с бортовым номером "24 (синий)" задел фюзеляжем дорожный знак с рекомендуемой скоростью 80 км/ч.
Летчик не пострадал, истребитель получил повреждения, знак после знакомства с боевой авиацией восстановлению не подлежит. Этот эпизод учений попал в эфир национального телеканала - момент столкновения отчетливо виден на 1:59.
Истребитель Су-27 ВВС Украины, столкнувшийся с дорожным знаком. Фото: https://t.co/qFw0FEWobU pic.twitter.com/NE2bl3MQCk— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 28, 2020