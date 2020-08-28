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28.08.2020,  
12:34
Текст:  Михаил Русин

Вода, пыль, иней: испытания пистолета Лебедева сняли на видео

Управляемые реактивные снаряды показали на видео

В интернете появился ролик, демонстрирующий различные этапы госиспытания нового компактного пистолета Лебедева (ПЛК), которые проводились в интересах МВД.

Ролик подготовили специалисты "Калашникова".

На видео, в частности, показана стрельба из замороженного пистолета, при которой буквально разлетается покрывавшее оружие корка инея. Также стрельба велась после того, как пистолет побывал в воде и в пыли. Кроме того ПЛК роняли и протягивали по песку. Но все это не помешало стрелку вести огонь. Кстати, разборку и сборку пистолета Лебедева без труда провела девушка, не повредив маникюр.

В пояснении к видео говорится, что ПЛК уже проходит опытную эксплуатацию в МВД России. А уже в ближайшее время начнется серийный выпуск пистолета.

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