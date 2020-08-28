Постановление правительства Вологодской области от 27 августа 2020 года № 1024 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 14 сентября 2020 года включительно.

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окончания режима самоизоляции: с 31 августа по 13 сентября 2020 года включительно.

3. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

3.1. В пункте 1 цифры и слова "31 августа 2020 года" заменить цифрами и словами "14 сентября 2020 года".

3.2. В пункте 3:

3.2.1. В абзаце четвертом слова "без привлечения зрителей" исключить.

3.2.2. В абзаце шестом слова "без привлечения зрителей и проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий" исключить.

3.2.3. Дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания:

"деятельности аквапарков;

деятельности аттракционов на открытом воздухе;

деятельности по проведению концертов, представлений, спектаклей, кино-сеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий, а также конгрессных и деловых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с привлечением зрителей (участников) не более 50 процентов от вместимости соответствующего зала, но не более 500 человек и с соблюдением социального дистанцирования;".

3.3. В пункте 4:

3.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"Организациям, управляющим объектами торговли (торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами (комплексами), а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, не допускать деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, находящихся на территории объекта торговли.".

3.3.2. В абзаце шестом слова "с количеством не более 5 человек, запрещается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими кампаниями" заменить словами "(в закрытых помещениях до 15 человек, на открытых пространствах до 20 человек)".

3.3.3. В абзаце седьмом слова "и читального зала" исключить.

3.4. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:

"проведение массовых мероприятий, если иное не установлено настоящим постановлением;".

3.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Департаменту образования области (Е.О. Рябова) обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных учреждениях области, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования области с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

3.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Департаменту образования области (Е.О. Рябова), Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский), департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных учреждениях среднего профессионального образования с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

3.7. Пункт 17 признать утратившим силу.

3.8. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Органам местного самоуправления муниципальных образований области обеспечить организацию образовательной деятельности в подведомственных общеобразовательных учреждениях, подведомственных образовательных организациях дополнительного образования с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

3.9. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Департаменту физической культуры и спорта области (С.Р. Фокичев):

обеспечить проведение на территории области официальных всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий с привлечением зрителей не более 25 процентов вместимости в закрытых спортивных сооружениях и не более 50 процентов - на открытых спортивных сооружениях;

осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия;

осуществлять планирование международных спортивных мероприятий в установленном Минспортом России порядке с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коро-навирусной инфекции (COVID-19) в области, а также методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

не допускать выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и за пределы Российской Федерации.".

3.10. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Управлению записи актов гражданского состояния области (С.Е. Костоусов) производить государственную регистрацию заключения брака с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников





Приложение к постановлению Правительства области от 27.08.2020 № 1024

"Приложение к постановлению Правительства области от 16.03.2020 № 229"

Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование ОКВЭД Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4"







