Широкий кинотеатральный прокат после коронавирусного простоя не вполне пока окреп, вид имеет бледноватый, но уверенно идёт на поправку. Вот-вот мы дождёмся нолановского "Довода", за ним остальные потенциальные блокбастеры потихоньку в очередь выстраиваются, а пока на экранах - российский потенциальный блокбастер, первый в новой, постковидной эпохе. Именно "Вратаря галактики" было решено запустить в полупустые ещё, согласно предписаниям Роспотребнадзора, залы, и решение это, не исключено, принято сообразно принципу "чего не жалко". Потому что потенциал этого потенциального блокбастера испарился ровно в тот момент, когда вышел его первый трейлер.

О фильме по трейлеру судить - дурной тон, но с "Вратарем галактики" ровно та же самая ситуация, что была с "Кошками". То есть с одного взгляда понятно: всё чудовищно и ничего не исправить. И понятно это было задолго до премьеры. От которой незримые силы добра самоотверженно нас оберегали с 2014 года - угроза нависла ещё тогда, с прицелом на ЧМ-2018. Праздник футбола, к счастью, удалось не омрачить, премьера несколько раз переносилась, но оттягивать неизбежное вечно нельзя, и вот настал час расплаты.

Фильм начинается с бодрого закадрового голоса Ивана Охлобыстина на фоне сумбурной анимации, и если вы этот вводный брифинг пропустите или не дай бог недостаточно внимательно выслушаете, то пеняйте на себя. Потому что разобраться, что к чему, будет нелегко - "Вратарь галактики" не утруждает себя выстраиванием повествования традиционными кинематографическими средствами, а с ходу швыряет маленького зрителя (возрастной рейтинг - 6+) в перегруженный деталями аляповатый мир.

Суть, если постараться максимально сжато её изложить, в следующем. Будущее (не такое далёкое, но выглядит как очень далёкое), Луна раскололась, вследствие чего наступил постапокалипсис. Зато у некоторых землян, в количестве трёх человек, открылись способности к телепортации, и они их используют, чтобы играть в космобол - новый вид спорта, невероятно популярный - взрывающимися мячиками-волноедами (да) против разных причудливых инопланетян. Но постоянно проигрывают, так как по правилам нужно четыре игрока. Не играть при этом почему-то не вариант. Тем временем глубоко под землей сидит злодей и творит злодейства. А также есть избранный, который тоже открывает в себе способность к телепортации и должен теперь спасти мир.

История стандартная, два притопа три прихлопа, для детского кино, допустим, сойдет. Но подаётся она так, будто рассказывает её гиперактивный ребёнок, постоянно отвлекаясь на всё подряд и перескакивая с пятого на десятое. То на красномордых гуманоидов с лицами Гоши Куценко, то на Светлану Пермякову в невообразимо вырвиглазном макияже, то на летающих мимимишных роботов, то вот этого болельщика крупным планом надо показать, то этого, то вон того, то какой-то галактический совет появляется, то целый галактический флот буквально на минуту зачем-то прилетает - и ничто из перечисленного никакого отношения ни к чему не имеет. Просто у кого-то нет ни малейшего представления о том, как делать масштабную космическую фантастику. И вместо того, чтобы попытаться вникнуть, как она делается, этот кто-то понадергал того и сего по чуть-чуть из всех доступных примеров.

За чрезмерное обилие прямых, скажем так, заимствований - из серии игр Mass Effect, из кинематографической вселенной Marvel и так далее - не пинал "Вратаря галактики" только ленивый. И нет совершенно никаких оснований не пнуть его ещё разок. Но, знаете, как-то не хочется. Что толку? Как и не хочется снова говорить о навязчивой рекламе в очередном отечественном кинопродукте. Предположим, руководству одной известной радиостанции греет душу мысль о том, что в безрадостном будущем их эта радиостанция здравствует. Пускай радуются, жалко, что ли?

"Вратарь галактики" плох не заимствованиями, не рекламой - это всё отдельные симптомы. Он плох весь, целиком и сразу. Гигантской женской грудью во всю ширину кадра и в целом странной для, напомним, детского кино увлечённостью женскими округлостями. Михаилом Ефремовым в роли недотёпистого полицейского - безотносительно шумихи вокруг актера, это в принципе пошло и безвкусно. Декорациями из дешевого пластика, устаревшей на двадцать лет графикой. Из рук вон плохо играющим Евгением Мироновым в нелепом парике, не говоря уже о тошнотворно отвратительной игре всех прочих задействованных лиц всех возрастов. Но главная трагедия в том, что над "Вратарем" трудилась огромная команда людей на протяжении шести лет. Людей, наверное, хороших в большинстве. И вот им-то, должно быть, тяжелее всего. Мы-то посмотрим, промоем глаза и забудем, а им с этим жить.

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