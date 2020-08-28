Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа

Вакцинация от гриппа уже началась в ряде регионов, сообщили в Минздраве. В ведомстве пояснили, что преждевременная прививочная кампания связана в том числе с появлением новых штаммов вируса, к которым у населения еще нет популяционного иммунитета. Циркуляция трех новых штаммов гриппа типа А и B ожидается уже осенью. Более 70% от потребности вакцины уже поступило на Дальний Восток, откуда обычно начинается заболеваемость. В остальные субъекты, где люди тоже уже прививаются, выделено пока около 50% от необходимого количества препарата.

На общероссийском родительском собрании министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что наиболее важно привиться врачам, учителям и школьникам. Он подчеркнул, что вакцинация детей от гриппа входит в национальный календарь, то есть проводится за счет федерального бюджета и начинается в возрасте 6 месяцев. По его словам, прививка поможет не только предупредить саму болезнь, но также те осложнения, которые вызывает вирус гриппа. "К тому же перед допуском в гражданский оборот каждая партия вакцины проходить полный контроль качества и обязательно маркируется, после чего отслеживается ее движение от производителя до потребителя, что обеспечивает дополнительные гарантии безопасности препарата", - сказал министр.

Мурашко также подчеркнул, что от коронавирусной инфекции дети пока прививаться не будут, поскольку вакцина была исследована только на взрослых и сейчас продолжается ее изучение. Учителей прививать от коронавируса будут по желанию.