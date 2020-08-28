Новости

В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси 13:48
Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа 13:44
Лукашенко рассказал о своем отношении к флагу оппозиции 13:37
Юрий Мороз снимет новый сезон сериала "Содержанки" 13:36
На острове Гогланд нашли захоронение защитников Ленинграда 13:22
В июле банки увеличили выдачу кредитных карт на 2,7% 13:18
В Москве стартовал новый этап "Миллиона призов" для жителей Марьино и Бабушкинского 13:15
ЦСКА увеличил предложение "Спортинга" за Палинью 13:12
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Беларуси 13:11
GAC презентовал в России кроссовер GS5 - конкурента RAV4 и Outlander 13:04
Систему поиска "Работа без границ" создают в ЕАЭС 12:53
На улицах Иннополиса появился первый робот-курьер 12:50
Песков не подтвердил обязательную вакцинацию сотрудников Кремля 12:48
"Оскар" сохранит "мужские" и "женские" награды 12:48
В МЭР оценили число будущих внесудебных банкротов 12:40
В Карелии два подростка на мотоцикле погибли в ДТП 12:38
МВФ: Беднейшим странам грозит "потерянное десятилетие" из-за COVID-19 12:35
Apple может представить свой поисковик 12:35
Шойгу показали новый военный беспилотник "Сапсан-Конвой" 12:31
Вышел трейлер зомби-хоррора с Дональдом Сазерлендом "В одиночку" 12:31
В Башкирии подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс 12:25
Синоптики назвали сроки наступления осени в Москве 12:23
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии 12:22
В Москве поймать лжеврача помогли его орфографические ошибки 12:17
Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 13:44
Рубрика: Общество

Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа

Текст: Елена Манукиян

Вакцинация от гриппа уже началась в ряде регионов, сообщили в Минздраве. В ведомстве пояснили, что преждевременная прививочная кампания связана в том числе с появлением новых штаммов вируса, к которым у населения еще нет популяционного иммунитета. Циркуляция трех новых штаммов гриппа типа А и B ожидается уже осенью. Более 70% от потребности вакцины уже поступило на Дальний Восток, откуда обычно начинается заболеваемость. В остальные субъекты, где люди тоже уже прививаются, выделено пока около 50% от необходимого количества препарата.

Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа может наслоиться на пандемию коронавируса

На общероссийском родительском собрании министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что наиболее важно привиться врачам, учителям и школьникам. Он подчеркнул, что вакцинация детей от гриппа входит в национальный календарь, то есть проводится за счет федерального бюджета и начинается в возрасте 6 месяцев. По его словам, прививка поможет не только предупредить саму болезнь, но также те осложнения, которые вызывает вирус гриппа. "К тому же перед допуском в гражданский оборот каждая партия вакцины проходить полный контроль качества и обязательно маркируется, после чего отслеживается ее движение от производителя до потребителя, что обеспечивает дополнительные гарантии безопасности препарата", - сказал министр.

Мурашко также подчеркнул, что от коронавирусной инфекции дети пока прививаться не будут, поскольку вакцина была исследована только на взрослых и сейчас продолжается ее изучение.  Учителей прививать от коронавируса будут по желанию.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Прививки и вакцинация

Главное сегодня

В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси
ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии
Шойгу показали новый военный беспилотник "Сапсан-Конвой"
Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году