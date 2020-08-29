Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Российские истребители Су-27 вылетали на перехват стратегического американского бомбардировщика B-52H.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, полет осуществлялся 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря.

Для того, чтобы опознать зафиксированную воздушную цель, которая приближалась к российской границе, в воздух поднялись два истребителя Су-27, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Сообщается, что истребители приблизились к американскому бомбардировщику на безопасное расстояние и идентифицировали его. Самолет ВВС США границу РФ не нарушил. Он развернулся от границы, после чего российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что полет российских самолетов полностью соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.