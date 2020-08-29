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29.08.2020,  
10:30
Текст:  Михаил Русин

Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая

Российские истребители Су-27 вылетали на перехват стратегического американского бомбардировщика B-52H.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, полет осуществлялся 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря.

Для того, чтобы опознать зафиксированную воздушную цель, которая приближалась к российской границе, в воздух поднялись два истребителя Су-27, входящие в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Сообщается, что истребители приблизились к американскому бомбардировщику на безопасное расстояние и идентифицировали его. Самолет ВВС США границу РФ не нарушил. Он развернулся от границы, после чего российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что полет российских самолетов полностью соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

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