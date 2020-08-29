"Манул" назвали переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего

Новейшая боевая машина пехоты "Манул", создаваемая в России, является переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего.

Такое мнение высказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения, входящего в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех", Сергей Абдулов.

"Мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем", - приводит его слова РИА Новости.

Собеседник агентства обращает внимание на невысокую цену "Манула" в сравнении с бронемашинами, разрабатываемыми в рамках перспективных ОКР и на соответствие всем требованиям, предъявляемым к такой технике. Сергей Абдулов говорит о заинтересованном отношении к "Манулу" со стороны сухопутных войск РФ.

Также отмечается, что машина имеет модернизированное шасси по сравнению с БМП-3. Кроме того на "Мануле" установлен более мощный двигатель - до 660 лошадиных сил. А на вооружении боевого модуля имеются 30-миллиметровая автоматическая пушка, противотанковые ракеты "Корнет-Э" и новейший прицельный комплекс.

Напомним, БМП "Манул" впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".