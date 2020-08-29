Мilitary Watch оценил испытания беспилотного Су-57

Испытания российского многофункционального истребителя Су-57 в беспилотном режиме привлекают внимания экспертов и СМИ.

Мilitary Watch Magazine отмечает, что в результате дистанционного пилотирования "российский Су-57 стал дроном".

Как уточняется в публикации, он считается истребителем пятого поколения, но при этом использует революционные технологии, например, уникальные системы защиты, РЭБ и связи, которых нет на других таких самолетах. При этом новый российский истребитель предполагается развить в платформу шестого поколения с модернизированными сенсорами, электроникой, двигателями и вооружением.

"Также ожидается интеграция ряда других технологий следующего поколения, таких как искусственный интеллект, лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты", - пишет Мilitary watch.

В публикации отмечается, что беспилотный режим полета предоставит Су-57 множество преимуществ. В частности, он может снизить стоимость подготовки "удаленных пилотов" и позволит России в перспективе увеличить свой воздушный флот. Кроме того, беспилотные истребители смогут выполнять экстремальные маневры с высокими перегрузками, от которых обычный пилот потерял бы сознание.