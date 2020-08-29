Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.08.2020,  
14:30
Текст:  Михаил Русин

Мilitary Watch оценил испытания беспилотного Су-57

Испытания российского многофункционального истребителя Су-57 в беспилотном режиме привлекают внимания экспертов и СМИ.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Алексей Моисеев
"Манул" назвали переходным этапом между БМП-3 и бронемашинами будущего

Мilitary Watch Magazine отмечает, что в результате дистанционного пилотирования "российский Су-57 стал дроном".

Как уточняется в публикации, он считается истребителем пятого поколения, но при этом использует революционные технологии, например, уникальные системы защиты, РЭБ и связи, которых нет на других таких самолетах. При этом новый российский истребитель предполагается развить в платформу шестого поколения с модернизированными сенсорами, электроникой, двигателями и вооружением.

"Также ожидается интеграция ряда других технологий следующего поколения, таких как искусственный интеллект, лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты", - пишет Мilitary watch.

В публикации отмечается, что беспилотный режим полета предоставит Су-57 множество преимуществ. В частности, он может снизить стоимость подготовки "удаленных пилотов" и позволит России в перспективе увеличить свой воздушный флот. Кроме того, беспилотные истребители смогут выполнять экстремальные маневры с высокими перегрузками, от которых обычный пилот потерял бы сознание.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Видео: истребитель ВВС Украины сбил дорожный знак 28.08.2020
Forbes заинтересовала загадочная российско-китайская подлодка 28.08.2020
Ударный беспилотник "Охотник" станет дальним перехватчиком 27.08.2020
испытания
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Покупку российской военной техники Турцией назвали ударом по НАТО 28.08.2020
Компактный пистолет Лебедева успешно прошел госиспытания 26.08.2020
Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом 26.08.2020
истребители
Российская РЛС в Иране засекла F-35 26.08.2020
Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ 25.08.2020